Space X, ilk kez ABD ordusu için uydu fırlattı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, ilk kez ABD ordusu için bir uydu fırlattı.

Falcon 9 roketi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir küresel yer belirleme uydusunu yörüngeye taşıdı.

Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uydunun kalkışı, kötü hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle daha önce dört kez ertelenmişti.

Görev, uzun süredir askeri ihaleler almak için çalışan Space X için önemli bir başarı olarak görülüyor.

Space X, fırlatılan Falcon 9 tipi roketin gözden çıkartılabilir bir model olduğunu ve uyduyu yörüngeye oturtmak için tüm yakıtını harcadığından dünyaya geri dönmeyeceğini açıkladı.