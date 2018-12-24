İtalya'da antik Pompeii kentindeki kazılarda, bir villanın ahırında üzerinde koşum takımları olan taşlaşmış bir at ve eyer bulundu.
1700 yıl önceki haliyle taşlaşan atın eyeri hemen yanındaydı.
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
E-postaPaylaş E-posta
MessengerPaylaş Messenger
MessengerPaylaş Messenger
Google+Paylaş Google+
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
İtalya'da antik Pompeii kentindeki kazılarda, bir villanın ahırında üzerinde koşum takımları olan taşlaşmış bir at ve eyer bulundu.
1700 yıl önceki haliyle taşlaşan atın eyeri hemen yanındaydı.