Pompeii'de 1700 önceki haliyle taşlaşmış at bulundu
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İtalya'daki antik Pompeii kentinde 1700 yıl önceki haliyle bulunan taşlaşmış at

  • 24 Aralık 2018

İtalya'da antik Pompeii kentindeki kazılarda, bir villanın ahırında üzerinde koşum takımları olan taşlaşmış bir at ve eyer bulundu.

1700 yıl önceki haliyle taşlaşan atın eyeri hemen yanındaydı.

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