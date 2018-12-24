Smaçlarıyla meşhur su samuru uyutuldu
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Smaçlarıyla meşhur su samuru Eddie, hayvanat bahçesinde uyutuldu

  • 24 Aralık 2018

Beş yıl önce, her attığını sayıya çevirdiği videosuyla meşhur olan su samuru Eddie, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu. Erkek su samurlarının ortalama yaşam süresi 15 yıl. Eddie ise 20 yaşındaydı.