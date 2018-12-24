Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı, havaalanı kapatıldı

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı Etna lav püskürtmeye başladı.

Lavla beraber püsküren büyük kül bulutu, Sicilya Adası'nın doğu kıyısındaki Catania Havaalanı'nın kapatılmasına neden oldu.

Herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer lav püskürmesinin şimdilik bölgedeki yerleşimler için bir tehlike oluşturmadığını söyledi.