Rusya Avangard adlı yeni hipersonik füzesini 'başarıyla test etti'

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Rusya Savunma Bakanlığı, yeni hipersonik füze Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu. Ülkenin güneyindeki Yasni bölgesinden fırlatılan füzenin yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktaki Kamçatka bölgesindeki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Mokova'daki Ulusal Savunma Merkezini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in deneme sırasında füzenin ateşlenmesi emrini verdiği söylendi.

Açıklamada ayrıca "Putin Avangard'ın yaratıcılarına, denemede yer alanlara ve çıkartılan iyi iş dolayısıyla Savunma Bakanlığına teşekkür etti" denildi.

Rusya lideri Putin geçen Mart ayındaki açıklamasında, aralarında Avangard'ın da bulunduğu birçok yeni silah sistemini kamuoyuna duyurmuş, bu silah sistemleriyle dünyanın her yanındaki hedeflerin vurulabileceğini belirtmiş ve ABD'nin füze savunma sistemlerini alt edebileceklerini savunmuştu.

Putin, 7 Haziran'daki açıklamasında da hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilen Avangarde'ın seri üretim aşamasına geldiğini söylemiş ve 2019'da Rus Ordusu'nun envanterine gireceğini belirtmişti.

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'Gelecek yıl kullanıma girecek'

Putin, Mart'taki konuşmasında Avangard füzelerini "Bu sistemi mevcut silah sistemlerinden ayıran şey atmosferde, kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi. Binlerce kilometrelik yana ve dikine manevralar yapabiliyor ve tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmezler. Kompozit manevraların kullanımı uzun, güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir metor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor." sözleriyle tanıtmıştı.

Rus Stratejik Füze Gücü Komutanı Sergey Karakayev de Krasnaya Zvezda gazetesine yaptığı açıklamada Avangard füzelerinin Güney Urallar'daki Orenburg bölgesinde konuşlu Dombarovski Füze Birliği'nin emrine gireceğini söylemişti.

Açık kaynaklardaki bilgilere göre stratejik bir kıtalarası füze sistemi olan Avangard'da hipersonik bir havada süzülme cihazı bulunuyor. Makine Yapımı Araştırma ve Üretim Birliği adlı kuruluş tarafından geliştirilen füze sisteminin 2004'ten bu yana denendiği söyleniyor. Havada süzülme cihazının, füzenin atmoferin yoğun katmanlarında hipersonik hızlarda uçabilmesini, uçuş rotasında manevralar yapabilmesini ve yüksek irtifalarda uçabilmesi sayesinde bilinen tüm füze savunma sistemlerini aşabildiği belirtiliyor.