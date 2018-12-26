Kuzey ve Güney Kore 'birleşiyor': Demiryolu sembolik olarak açıldı

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yakınlaşma sürecinde atılması öngörülen adımlardan biri de iki ülke arasındaki otoyol ve demiryollarının yeniden açılmasıydı.

Ekim ayında alınan kararın ardından ilk yolculuk yapıldı. Güney Kore'den yaklaşık 100 kişilik bir heyet özel bir trenle Kuzey Kore'ye giderek demiryolunun sembolik temel atma törenine katıldı.

İki ülkenin ilişkileri 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nın ardından kopmuştu.