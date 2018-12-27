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Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam'daki büyükelçiliğini bugün yeniden açacağını açıkladı. BAE'nin resmi haber ajansı da açıklamayı doğruladı.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği 2011'in ilk aylarında iç savaş nedeniyle kapatılmıştı.

Büyükelçiliğin yeniden açılması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için önemli bir diplomatik destek anlamına gelecek.

BAE, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkeleri kadar yoğun olmasa da muhalifleri destekliyordu.

8. yılına giren iç savaşta Suriye ordusu ülkenin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı.

Sudan lideri El Beşir, Şam'a gitmişti

Ay başında da Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Şam'ı ziyaret etmiş ve savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.

Arap Birliği, 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Parlamentosu ise ay başında bu kararın geri alınması çağrısında bulunmuştu.