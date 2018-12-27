New York borsası Noel sonrası ralli yaptı

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New York borsası, Noel tatili sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'na (Fed) yönelik suçlamaların ardından yaşadığı kaybın bir kısmını geri kazandı.

Kapanışta Dow Jones, 1,086 puan (yaklaşık yüzde 5) artışla 22,878.45 puana çıktı. Bu rakam, Dow Jones'un tarihindeki en yüksek günlük artış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de yaklaşık yüzde 6'lık artış kaydederek 6,554,36 puana ulaştı. Nasdaq, 2009'dan bu yana en iyi günlük performansını sergilemiş oldu.

Asya piyasalarında da artış görüldü. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 3'ten fazla arttı.

Ralli: Piyasa performansının düşüş ya da yatay durumda iken yukarı yönlü yaşadığı hızlı yükselişe verilen ad.

Uzmanlara göre MasterCard verileri de ABD'deki tatil dönemi harcamalarının yüzde 5,1 arttığına işaret ettiğini, bunun da son altı yılın en güçlü büyümesi olduğunu söylüyor.

Piyasaları rahatlatan bir diğer gelişme de Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'in, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın işini kaybetme riski olmadığını söylemesiydi.

Trump'ın eleştirisi kaygı yarattı

Yatırımcılar, ABD Başkanı Trump'ın Powell'ı kovmayı düşündüğü haberleri ve hükümetin kapanması nedeniyle kaygılıydı.

Fed'in uyguladığı para politikasının ekonomik büyümeyi desteklemediğini savunan Trump, Fed'in ABD ekonomisindeki 'tek sorun olduğunu' söylemişti.

ABD'de borsalar Noel öncesi en kötü performansını sergilemişti.

Değer kaybında ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi de rol oynuyordu.

ABD Kongresi, Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği duvara ödenek vermeyi reddetmesinin ardından ABD hükümeti kısmen kapanmıştı.