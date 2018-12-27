Suudi Arabistan'da kabine değişikliği: Yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el Assaf

Telif hakkı Getty Images Image caption Suudı Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahil el Assaf

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinesinde değişiklikler yaptı. Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr daha düşük düzeyde bir göreve getirildi. Yeni Dışişleri Bakanı ise İbrahim el Assaf oldu. Kabine değişikliğinin nedeni ise açıklanmadı.

Yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el Assaf daha önce Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Assaf, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın girişimiyle başlayan yolsuzluk operasyonunda kısa süreliğine gözaltına alınmış, birkaç hafta sonra suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı.

Aramco Yönetim Kurulu üyesi

Assaf, ayrıca Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyelerinden.

Kabine değişikliği ile eski Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ise Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Batı basınını, Kaşıkçı olayını "histerik" şekilde takip etmekle suçlamıştı.

Suudi Arabistan, uluslararası kamuoyunun artan baskısı sonucu cinayetteki sorumluluğunu kabul etmişti.

Riyad yönetimi, kraliyet ailesinin ise cinayetle ilgili bilgi sahibi olmadığını vurguluyor.

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Kabinedeki diğer değişiklikler

Roxana medya kuruluşunda üst düzey yönetici olan Turki el Şabanah, Awwad el Awwad'ın yerine yeni İstihbarat Bakanı olarak atandı. Awwad el Awwad ise kraliyet mahkemesine danışman oldu.

Suudi Arabistan'da geçen hafta istihbarat faaliyetlerini iyileştirmek için 3 yeni kurum oluşturulduğu açıklanmıştı.

General Halif bin Kirar el Harbi, Güvenlik Şefi, Musayit el Ayban Ulusal Güvenlik Danışmanı, Prens Abdullah bin Bender de Ulusal Muhafız Komutanı olarak atandı.

Suudi Arabistan Uzay Ajansı kuruldu

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud Kral ayrıca Siyaset ve Güvenlik Konseyi'nde de görev değişikliği talimatı verdi.

Konsey'e, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık ediyor.

Veliaht prensin Konsey'deki koltuğunu koruduğu belirtiliyor.

Kral Selman, 62 yaşındaki Prens Sultan bin Selman yönetiminde Suudi Arabistan Uzay Ajansı'nın kurulması emrini de verdi.

Prens Sultan bin Selman, ilk Arap ve Müslüman astronot olarak biliniyor.