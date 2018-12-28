New York'ta 'gizemli mavi ışık' sosyal medyanın gündeminde

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New York'ta Perşembe akşamı bir elektrik dağıtım tesisindeki patlama sonucu oluşan mavi ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

New York polisi, kullanıcıların başta sebebini anlamadığı mavi ışıkla ilgili Twitter hesabından yaptığı duyuruda patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve 'dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığını' söyledi.

Twitter'da mavi ışıkların 'uzaylılar' olduğu esprileri yapılıyordu.

Twitter'da yer alan yorumların bazıları şöyle:

"Neler oluyor, gökyüzü maviye döndü? Uzaylıların New York'u çalmaya çalıştığını düşünüyorum."

"Sanırım şimdi uzaylılar New York'a indi, gökyüzü masmavi."

La Guardia havaalanında uçuşların bazılarının ertelenebileceği uyarısı da yapıldı.

Daniel Fietta adılı kullanıcı "Empire State binasına uzaylılar mı saldırıyor yoksa Queens'te trafo yangını mı?" diye sordu.

Diane N. Sevenay isimli Twitter kullanıcısı da ışıkların 'hayaletlere işaret ettiği' şakasını yaparak hesabından "Biri Hayalet Avcılarını (Ghostbusters) arasın" yazdı.

New York Belediye Başkanı sözcüsü Eric Philips de "Uzaylılar değil, Queens'te trafo patlaması" açıklaması yaptı.