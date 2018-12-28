Suriye ordusu YPG'nin çağrısı sonrası Menbic'e girdi, Rusya memnun

Telif hakkı Sana Haber Ajansı

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbic şehrinden çektiğini açıkladı. YPG'nin çağrısının ardından Suriye ordusu 6 yıl sonra kente girdi. Rusya, Suriye ordusunun Menbic'e girişini memnuniyetle karşıladı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Menbic'de kilit noktaların kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Menbic'te bulunan tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer kişilerin tüm güvenliğini garanti ediyoruz. Suriyeliler güçlerini birleştirerek ulusal egemenliği korumalı. Tüm işgalci güçleri yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız" denildi.

YPG de önce Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istemişti. YPG'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbic'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

@DefenseUnits tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q — Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) 28 Aralık 2018

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı.

Washington'un kararı sonrası PYD, işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başlamıştı.

PYD bu görüşmelerde Rusya'dan, Suriye ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli" demişti.

Image caption Suriye haritası

ABD, 60 ila 100 gün içinde çekilmeyi planlıyor

ABD, IŞİD'le mücadele için Suriye'de kara birlikleri olarak YPG ile işbirliği yapmış, bunun sonucu YPG Suriye'nin neredeyse dörtte birini kontrolü altına almıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan, Türkiye ile olan sınır bölgesi de YPG kontrolünde.

Bu sınırda, 2015'ten bu yana ABD askerleri var.

ABD, askerlerini, 60 ile 100 gün arasında Suriye'den çekmeyi planlıyor.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.