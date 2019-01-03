Jetpackli iki pilot ilk kez yan yana uçtu

Amerikan havacılık firması Jetpack Aviation, ilk kez sırt roketli iki pilotu yan yana uçurdu. Pilotlar Boris Jarry ve David Mayman, California eyaletinde bir gölün üzerinde gerçekleştirilen uçuşu başarıyla tamamladı.

Jetpck Aviation'dan yapılan açıklamada, hazırlıkları 12 ay süren bu testin geleceğin Jetpacklerinin güvenli bir şekilde uçabilmesi için ilk adım olduğu belirtildi.

Şirket, bu yılın sonuna doğru Jetpack yarışları düzenlemeyi planlıyor.

Deneyimli Jetpack pilot Mayman uçuş sonrası "Hepimiz bu modelle ilgili çok heyecanlıyız. Tarihte ilk kez iki jetpack birlikte uçtu. Çok fazla deneme yaptık. Ve şimdi yarış zamanı" dedi.

Test edilen JB-10 modeli saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bu yıl satışa çıkarılması beklenen modelin fiyatı ise yaklaşık 250 bin dolar.