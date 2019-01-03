Akdeniz'de göçmen geçişi azalırken ölümler neden azalmıyor?

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı 2015 yılında 1 milyondan fazlaydı. Bu sayı 2018'de 100 bin civarına düştü. Göçmen geçişleri azalsa da açık sularda hayatını kaybedenlerin sayısı aynı oranda azalmadı.

2015'te 3 bin 800'e yakın göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. 2018'de ise bu sayı 2 bin.

Bunun birçok nedeni bulunuyor. Uluslararası yasalar denizde zor durumdaki tekne ve gemilere yardımı zorunlu kılarken, her ülke bunu farklı yorumluyor. Akdeniz'de çok sayıda devriye gezen gemi bulunmasına rağmen bu gemiler daha çok kaçakçılığı önlemeye yoğunlaşmış durumdalar.

Son yıllarda Sınır Tanımayan Doktorlar gibi yardım kuruluşları denize yardım gemisi indirse de İtalya gibi hükümetler bu gemilerin limanlarına demirlemesine izin vermiyor.

Ticari gemiler de kurtarılan göçmenlerin hangi ülke tarafından kabul edileceği konusundaki sıkıntılar yüzünden göçmenlere el uzatmaya yanaşmıyor.