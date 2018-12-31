Bangladeş: 17 kişinin öldüğü seçimlerde Şeyh Hasina, 'üçüncü kez Başbakan seçildi'

Telif hakkı Getty Images Image caption Ülkenin kurucu cumhurbaşkanının kızı olan 71 yaşındaki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, 2009'dan bu yana ülkeyi yönetiyor

Bangladeş'te yapılan olaylı seçimlerde, Başbakan Şeyh Hasina, muhalefetin usulsüzlük iddialarına karşı seçim kurulu tarafından galip ilan edildi.

Peş peşe üçüncü seçimden de galip ayrıldığı ilan edilen Hasina'nın partisi 350 sandalyenin 281'ini kazandı.

Seçim günü iktidar yanlıları ve muhalifler arasında yaşanan çatışmalarda ise 17 kişi hayatını kaybetti.

Muhalefetin seçim ittifakında yer alan 47 vekil adayı, sandıklar henüz kapanmadan, usulsüzlük ve sindirme girişimi iddiaları ile adaylıklarını geri çekti.

Yalnızca 7 sandalye kazanabilen muhaliflerin lideri olan Kemal Hüseyin, yeni seçim çağrısı yaptı ve "Seçim kurulundan bu komik sonuçları geçersiz kılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bangladeş Seçim Kurulu'ndan Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, usulsüzlük iddialarının araştırılacağı ifade edildi.

Bangladeş Ulusal Partisi, 300 sandalyenin 221'i için kurulan sandıklarda kuraldışılık olduğunu açıkladı.

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Muhalifler konuşmaya çekiniyor

2009 yılından bu yana ülkeyi yöneten Başbakan Şeyh Hasina'nın Avam (Halk) Birliği Partisi, "önceden doldurulmuş seçim sandıkları kullanmakla" suçlanıyor.

BBC muhabiri Yogita Limaye, iktidar yanlılarının sorulara cevap vermekte istekli olduğunu ancak muhaliflerin konuşmaktan çekindiğini aktardı.

Limaye, ismini vermek istemeyen bir seçmenin, ailesi ile gittiği seçim merkezinde oyunun çoktan kullanıldığını gördüğünü anlattığını bildirdi.

160 milyonluk nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'in, radikal İslam kökenli şiddetten, yerleşmiş yoksulluğa ve yolsuzluğa kadar pek çok problemi bulunuyor.

Ülke aynı zamanda Myanmar'daki şiddetten kaçan yüzbinlerce Arakanlı Müslümana da ev sahipliği yapıyor.