Bebek bakıcısından, oğlundan ilk kez ayrılan anneye duygusal mesaj

Telif hakkı INSTAGRAM Image caption Çocuk bakıcısının notu

İngiltere'de 10 aylık oğlundan ilk kez ayrılarak işe başlayan bir anne, bebek bakıcısının bir kutu çikolata, kahve ve kağıt mendille eline tutuşturduğu notu sosyal medyada paylaştı.

Adı açıklanmayan bakıcı, Wokingham kentinde yaşayan Charlie Kirkaldy adlı anneye "Çocuğunuz emin ellerde" mesajını verdiği ve şiirsel bir dille kaleme aldığı notunda "Bugün sizin için uzun olacak. Mendiller, gözyaşlarınızı silmek, kahve yüzünüze gülümseme getirmek, çikolata da gününüzün çabuk geçmesini sağlamak için" dedi.

Sam adlı oğlundan ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kalan Kirkaldy, Instagram'da hediyeler ve notun fotoğrafını "Bugün Sam'in bakıcısıyla ilk günü. Gözyaşlarımı tutmaya çalışırken, bakıcı elime bunları tutuşturdu' notuyla paylaştı.

'Ne düşünceli, ne muhteşem bir insan'

Kirkaldy Huffington Post'a şunları söyledi:

"İşe geri dönerken çocuğunuzu arkada bırakmak çok zor. Ama birçoğumuz için bu bir zorunluluk. Bu sabah, birçok duyguyu aynı anda yaşadım. İşe geri dönmenin gerginliği ve heyecanı vardı. Ama ağır basan duygu, çocuğunuzu daha yeni tanıştığınız birinin eline teslim etmekten kaynaklanan üzüntü ve suçluluk hissiydi.

"Daha ilk günden oğlum için doğru kişiyi bulduğumu anlamıştım. Bana verdiği düşünceli hediye de bunun kanıtı. Bunun anne-babalar için ne kadar zor olduğunu gösteren inceliği ve anlayışı gözlerimi yaşarttı ve oğlumdan ayrı ilk günümüm daha az zor geçmesini sağladı."

Instagram'da bebek bakıcısı için övgü mesajları yazıldı, "Ne düşünceli, ne muhteşem bir insan" yorumları yapıldı.