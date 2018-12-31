Fotoğraflarla: Dünya 2019’a böyle girdi

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.

Telif hakkı EPA Image caption Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü

Telif hakkı EPA Image caption Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi

Telif hakkı EPA Image caption Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı

Telif hakkı EPA Image caption Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı.

Telif hakkı EPA Image caption Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.

Telif hakkı AFP Image caption Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı.

Telif hakkı EPA Image caption Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor.

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