Fotoğraflarla: Dünya 2019’a böyle girdi

  • 31 Aralık 2018

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.

Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü Telif hakkı EPA
Image caption Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü
Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi Telif hakkı EPA
Image caption Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi
Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı Telif hakkı EPA
Image caption Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı
Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı. Telif hakkı EPA
Image caption Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı.
Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi. Telif hakkı EPA
Image caption Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.
Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı. Telif hakkı AFP
Image caption Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı.
Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı. Telif hakkı EPA
Image caption Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı.
Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş. Telif hakkı Reuters
Image caption Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş.
Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı Telif hakkı Getty Images
Image caption Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı.
Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor Telif hakkı Reuters
Image caption Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor.

Bütün fotoğrafların telif hakkı bulunmaktadır.

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