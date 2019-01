Londra'daki yeni yıl kutlamalarında 'AB'ye şifreli dostluk mesajları'

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gece yapılan geleneksel yılbaşı havai fişek gösterisinde Avrupa Birliği'ne dostluk mesajları verildi.

Thames Nehri kenarındaki dev dönmedolap London Eye, Avrupa'nın en büyük havai fişek gösterisinde AB bayrağının mavi ve sarı renklerine bürünürken, yedi dilde "Londra'nın kapıları açık" anonsu yapıldı.

'Beni yalnız bırakma'

Gösteri sırasında ayrıca, Fransız, İrlandalı ve İsveçli şarkıcıların "We are your friends", (Biz sizin dostunuzuz) "Stay"(Kal) ve "Don't leave me alone" (Beni yalnız bırakma) şarkıları çalındı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, siyasetçilerin geçen yıl dünyaya, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra "içe dönük" ve "yalıtılmış" bir ülke haline geleceği izlemini verdiğini öne sürerek "Londra'nın "açık fikirli" ve "yüzü dışarıya dönük" bir başkent olmaya devam edeceğini söyledi.

'Kararı halk vermeli'

Khan, yeni yıl mesajında "Mart 2019'dan (İngiltere'nin AB'den ayrılmasının panlandığı tarih) sonra da aynı kalacak. Hükümet AB ile yürütülen müzakereleri batırdı. İngiltere'nin AB'den nasıl ayrılacağı sorununu parlamento çözemez. Kararı, AB'de kalmayla, hükümetin AB'yle vardığı Brexit anlaşması arasında seçim yapacak halk vermeli' dedi.