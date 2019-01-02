Danimarka'da köprüde tren kazası: 6 ölü, 16 yaralı

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Danimarka'da bir köprüde meydana gelen tren kazasında 6 kişi öldü. Danimarka polisi, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zealand ve Funen adalarını birleştiren Büyük Kemer Köprüsü (Storebaelt) kaza nedeniyle kapatıldı, yolcu treni boşaltıldı.

Yerel medya kaynakları kaza nedenini, bir yük treninin üst kısmının şiddetli rüzgarda kopup karşı yönde ilerleyen ve Kopenhag'a gitmekte olan yolcu trenine çarpması ve trenin ani fren yapmak zorunda kalması şeklinde açıklıyor.

Polis olayın ayrıntılarına dair açıklama yapmadı, ancak trene bir nesnenin çarptığını doğruladı.

Olay yerini gösteren görüntülerde yük treninin üzerindeki konteynerlerin kenarlarının parçalandığı görülüyor.

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Odense'den kalkıp başkente gitmekte olan ve 131 yolcu ile 3 mürettabat taşıyan trene çarpma yerel saatle 08:00'de gerçekleşti.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu bildiriliyor.

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Danimarka'da Büyük Kemer Köprüsü'nü her gün onbinlerce araç kullanıyor.

Başkent Kopenhag doğudaki Zealand adasında, ülkenin büyük kentlerinden biri olan Odense ise Funen adasında bulunuyor.