Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki gök cismi Ultima Thule'ye başarıyla alçak uçuş yaptı.

New Horizons operasyonunun yöneticisi Alice Bowman, uzay aracının 1 Aralık günü TSİ 20:33 sularında Ultima Thule'nin yakınından hasar almadan geçtiğini açıkladı.

Bowman, "Dünya'dan en uzak noktadaki alçak uçuşu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Uzay aracı, her şey yolunda giderse Ultima Thule'den binlerce fotoğraf çekerek bunları dünyaya gönderecek.

Ancak elde ettiği tüm görüntüleri Dünya'ya ulaştırması 20 aya yakın sürecek.

Dünyaya 6,4 milyar kilometre uzakta olan Ultima Thule isimli gök cismi, Kuiper Kuşağı denilen bölgede yer alıyor.

Hakkında bilinenler ise sınırlı.