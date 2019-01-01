Almanya'da 'aşırı sağcı yabancı karşıtı' saldırgan aracını Suriye ve Afgan vatandaşlarının üzerine sürdü

Telif hakkı Getty Images

Almanya'nın Bottrop şehrinde yılbaşı gecesi 'aşırı sağcı' olduğu belirtilen bir saldırgan aracını Suriye ve Afgan vatandaşlarının bulunduğu kalabalığa sürdü.

Alman yetkililer gözaltına alınan 50 yaşındaki saldırganın kasten kalabalığa yöneldiğini ve gözaltına alınırken yabancı karşıtı ifadeler kullandığını söyledi.

Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre saldırgan önce Almanya'nın batısındaki Bottrop kentinde aracını bir yayanın üzerine sürdü.

Yayanın kaçması üzerine, saldırgan bu sefer aracıyla yakındaki Essen kentinde bir otobüs durağında bekleyen kalabalığa daldı.

Alman polisi, olaydan kısa bir süre sonra saldırganın yolda durdurulduğunu ve gözaltına alındığını, olayda da dört kişinin yaralandığını söyledi.

Bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, 'kasten' saldırı girişiminde bulunan şüphelinin 'akıl sağlığının yerinde olmadığına dair işaretler olduğunu' ifade etti.

Polis ve savcıların yazılı açıklamasında "Soruşturmayı yürütenler, kasten düzenlenen saldırının şoförün yabancı karşıtı görüşleriyle bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor" dendi.