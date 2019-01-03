Fransa: Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden biri gözaltında

Telif hakkı Getty Images Image caption Kamyon şöförü Eric Drouet (solda) hareketin liderlerinden biri olarak ön plana çıkmıştı.

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden kamyon şoförü Eric Drouet, yasadışı gösteri organize etme suçlamasıyla başkent Paris'te gözaltına alındı.

Eric Drouet'nin, geçen ayki gösteriler sırasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Champs-Elysees Bulvarı'na doğru giderken gözaltına alındığı bildirildi.

Drouet, geçen ay da gösteride tahta bir sopa taşıdığı için gözaltına alınmıştı. "D sınıfı bir silah taşıma suçlamasından" 5 Haziran'da yargıç karşısına çıkacağı açıklandı.

Solcu lider Jean-Luc Melenchon, Drouet'nin gözaltına alınmasını protesto etti.

Drouet ise Champs Elysess'de bir gösteri organize ettiği suçlamasını reddetti.

Drouet, Facabook'ta kamuoyunu şoke etmek için insanlara toplanmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak avukatı, Drouet'in sadece eylemlerde hayatını kaybeden 10 kişinin anısına mum yakmak için toplanma çağrısında bulunduğunu savundu.

Eski Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon Twitter mesajında, "Eric Drouet yeniden gözaltına alındı, neden? Bu, iktidarın kötüye kullanılması. Politize olmuş polis, sarı yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor ve taciz ediyor" dedi.

Ekonomi Bakanı Le Maire: Buna hukukun üstünlüğü denir

Sol kesimden gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Buna hukukun üstünlüğü denir. Cumhuriyetin yasalarını ihlal ederseniz sonuçlarına katlanmanız normal" dedi.

Paris'in ünlü Zafer Takı'nın yakınındaki bir McDonald's restoranının önündeki 20 kadar göstericinin Perşembe akşamı Drouet'nin gelmesini beklediği kaydedildi.

Televizyonlarda göstericilerin sözcülüğünü yapan kamyon şöförü Drouet, Facebook sayfasından eylem çağrısında bulunmuştu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Sarı yelekliler protestoları Fransa'nın dışına yayılır mı?

Giydikleri yüksek görünürlüklü yelekler nedeniyle Sarı Yelekliler adı verilen muhalif hareket, yakıt vergilerindeki artışa tepki olarak kırsal kesimde başlamıştı. Daha sonra eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı bir isyana dönüşmüştü.

Eylemleri yasal olarak daha önceden bildirme zorunluluğu olan göstericiler bu kurala uymamış ve başkent Paris ile diğer büyük kentlerde polisle çatışmıştı.

Haftalar süren gösteriler ve şiddet olaylarının ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuelş Macron Aralık ayı ortasında, tepki çeken yakıt vergisi zamlarını iptal etmiş; asgari ücretin artırılacağını ve emeklilere vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı.

Sarı Yeleklilerin 31 Aralık'taki son gösteri çağrısının ardından sadece birkaç yüz kişi toplanmıştı.