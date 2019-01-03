Hollanda'da yük gemisinden düşen konteynerler adalara vurdu

Telif hakkı Hollanda Sahil Güvenliği Image caption Hollandalı sahil güvenlik güçleri, adaların yakınlarındaki konteynerleri arıyor

Hollanda'nın kuzeyinde, bir kargo gemisinden fırtına nedeniyle düşen, kimyasal maddelerin de bulunduğu 270 konteynerin bir kısmı kuzey kıyıları açıklarındaki adalara vurdu.

Terschelling de dahil 5 adaya vuran kontenyerlerin yarattığı kirlilik gözler önüne serilirken, sahil güvenlik güçleri Kuzey Denizi'nde kayıp konteynerleri arıyor.

Kargo, Almanya'ya ait Borkum Adası açıklarında denize düştü, ancak akıntılar konteynerlerin büyük kısmını güneybatı yönüne, Hollanda açıklarına doğru taşıdı.

Hollanda kıyılarından gelen görüntülerde ilk olarak kıyıya oyuncak ve televizyonların vurduğu görüldü.

Ancak yetkililer, kayıp konteynerlerin üçünde zehirli peroksit maddesinin bulunduğunu söyledi. Alman ve Hollandalı sahil güvenlik güçleri halka bu konteynerlerden uzak durmaları çağırısı yaptı.

Toz peroksit bulunan 25 kiloluk bir torba Schiermonnigoog Adası'nda bulundu.

Telif hakkı AFP Image caption MSC Zoe'den düşen 270 konteynerin 200'den fazlasının akıbeti bilinmiyor.

MSC Zoe gemisine ne oldu?

Panama bandralı yük gemisi, Avrupa'nın en büyüğu olarak tanımlanıyor ve 19 bin konteyner taşıyabiliyor.

Telif hakkı Hollanda Sahil Güvenliği Image caption Havadan çekilen fotoğrafta gemideki konteynerlerin durumu görülüyor.

Almanya kıyılarını vuran Zeetje Fırtınası nedeniyle yoğun rüzgarlar eserken, 270 konteyner Wadden Denizi'nde suya düştü.

Güçlü akıntılar konteynerlerin Terscheling, Vlieland ve Ameland Adaları'nda kıyıya vurmasına neden oldu.

Geminin sahibi Cenevre merkezli MSC şirketi, konteynerlerin bulunması için sonarla arama yapabilen bir arama kurtarma şirketini devreye soktuklarını açıkladı.

Gemi ise Bremerhaven limanına çekildi. Alman karasularında birkaç konteyner görülürken, Hollandalı Sahil Güvenlik güçleri 11 konteynerin Ameland ve Schiernmonnikoog adaları arasında yüzerken görüldüğünü bildirdi.

Kirlilik ne durumda?

Perşembe Sabahı itibariyle Wadden Denizi'ndeki beş adada MSC Zoe'den düşen konteyner enkazları görüldü.

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland ve Schiermonnikoog'da kalıntıların temizlenmesi için gönüllüler çalıştı.

Terschelling sahilinde, ayakkabılar, çantalar, minderler, sandalyeler ve plastik bardaklar bulundu. Çocuklar da enkaz arasında pembe oyuncaklar buldular.

Biriz daha doğudaki Schiermonnikoog'ta da, plastik çöpler, ayakkabılar ve ampüller bulundu. Çevreci Cynthia Borras "Bu gerçek bir facia. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Petrol kirliliğine hazırdık ama buna değiliz" dedi.

Terschelling Belediye Başkanı Bert Wassink de temizlik çalışmalarının uzun sürebileceğinden kaygılı olduğunu vurguladı.

Wassin, "Hiç böyle bir şey görmedik. Konteynerlerin sık sık düştüğü oluyor ama bu boyutlarda hiç olmadı" dedi.

MSC Napoli gemisi 2007'de İngiltere'nin güneybatı kıyılarında karaya oturduğunda 80 konteyner kıyıya vurmuştu. İnsanlar düşen motorsikletleri ve diğer ürünleri toplamaya çalışınca, polis sahili girişe kapatmıştı.