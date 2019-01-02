BM Somali Özel Temsilcisi 'İstenmeyen kişi' ilan edildi, ülkeyi terk etmesi istendi

Telif hakkı Getty Images Image caption Nicholas Haysom Somali'deki militanların tutuklanması ve sivil ölümlerine dair sorularının ardından istenmeyen adam ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, Somali hükümeti tarafından ülkenin ulusal egemenliğine müdahale ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildi. Haysom, Eş Şebab'ın eski liderlerinden Muhtar Robov'un tutuklanmasının ardından hükümete bu kararın yasal gerekçesini sormuştu.

Somali hükümetinin kontrolündeki Radyo Mogadişu'dan okunan açıklamada "Uluslararası diplomatik prensiplere referansla Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BM Genel Sekreterliği'nin Somali temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiştir. Kendisinin ülkede faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Bu karar temsilcinin Somali'deki BM ofisinden beklenen protokol ve pratiklere uymaması, Somali'nin ulusal egemenliğine bilinçli olarak müdahale etmesi nedeniyle alınmıştır."

Nicholas Haysom'un Somali'den ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor.

Haysom ülkedeki görevine Eylül 2018'de başlamıştı.

Mogadişu'da BM binasına saldırı

Öte yandan başkent Mogadişu'daki BM binasına Salı günü silahlı saldırı düzenlendi.

İkisi BM çalışanı 3 kişi yaralanırken, saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

2017'de Eş Şebab'dan ayrılan Muhtar Robov ise 13 Aralık'ta tutuklandı.

Robov, Aralık ayı sonunda yapılan bölgesel seçimde ülkenin güneybatısındaki Baidoa'da aday oldu.

BM Somali Özel Temsilcisi Haysom, Robov'un tutuklanmasının ardından bölgede düzenlenen protestolarda sivillerin öldürülmesi hakkında da hükümete sorular yöneltmişti.

Haysom'un Somali hükümetine gönderilen mektupta, 13-15 Aralık'ta düzenlenen protestolarda en az 15 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi yer almıştı.