İki Hint kadın tapınağa girerek yüzyıllardır süren kuralı bozdu

Hindistan'da kadınların girmesi yasak olan fakat mahkeme kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala Tapınağı'na ilk kez iki kadın girdi.

Tapınak yönetimi "kutsal mekanın kirlendiğini" açıklayarak, "kirlilikten arındırma ritüelleri" yapmak üzere tapınağı kapattı.

42 yaşındaki Bindu Ammini ve 44 yaşındaki Kanaka Durga, bugün güneş doğarken tapınağa girdiklerini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan tapınağa "adet görme yaşında" olarak görülen 10 ile 50 yaş arası kadınlar alınmıyordu.

Buna karşı dava açan kadınlar Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kazanmış fakat tapınaktakilerin protestosu nedeniyle bugüne kadar girmeyi başaramamıştı.