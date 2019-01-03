ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Demokrat Nancy Pelosi seçildi

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Yeni dönem çalışmaları bugün başlayan ABD Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Demokrat Partili Nancy Pelosi seçildi.

Pelosi 2007-2011 yılları arasında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapmıştı. Bu görev, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın ardından en yüksek siyasi rol olarak görülüyor.

Demokratlar 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerde, 8 yıl aradan sonra ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmişti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmekle Demokratlar yasama süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmuş oldu.

Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.

116. dönem Kongre üyelerinin yemin etmesinden sonra kürsüye geçen Pelosi, ABD tarihinin en büyük çeşitlilik barındıran Temsilciler Meclisi'ne başkanlık edecek.

California'dan seçilen Pelosi "Kadınların seçme hakkını elde etmesinin 100. yılında, 100'den fazla kadın üyesi olan Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ne bir kadın olarak başkanlık edeceğim için ayrıca gururluyum" dedi.

78 yaşındaki Pelosi'nin başkanlık edeceği Temsilciler Meclisi'nde ilk kez iki kadın Müslüman üye de bulunuyor.

"Hükümetin açılmasını sağlayacak bütçe kalemlerini geçireceğiz"

Pelosi ve yeni Kongre, ABD hükümetinin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kısmi olarak kapalı olduğu bir dönemde göreve başlıyor.

Pelosi federal hükümeti yeniden açmak istediğini ancak anlaşmazlığa neden olan "Meksika sınırına duvar" bütçesini onaylamayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmek istediği duvar için Kongre'den yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ek ödenek istiyor. Demokratlar ise bu ödeneğe karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 21 Aralık gece yarısından itibaren kamu kuruluşlarının yaklaşık dörtte biri ödeneksiz kalmıştı.

Bu İç Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Adalet bakanlıklarının faaliyetlerinin durmaya başlaması, ulusal park ve ormanların da kapanması, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalması anlamına geliyor.

Demokratların kabul edeceği bir tasarı ile Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na 8 Şubat'a, diğer bakanlıklara da 30 Eylül'e kadar bütçe sağlanması mümkün.

Ancak Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Başkan Trump'un desteklemediği hiçbir tasarıyı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Ara seçimlerde Demokratlar Senato'da ise koltuk kaybetmiş ve çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde kalmıştı.