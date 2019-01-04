Credit Suisse'in 3 eski yöneticisi gözaltında: 'Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdılar'

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İsviçre bankası Credit Suisse'in üç eski üst düzey yöneticisi, Mozambik'te hükümet destekli "şüpheli" projelerle Amerikalı yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdıkları suçlamasıyla Londra'da gözaltına alındı.

ABD, daha sonra kefaletle serbest bırakılan üç kişinin iadesini istiyor.

New York Savcılığı, bankanın eski Genel Müdürü Andrew Pearse, eski küresel finans grubu başkanı Surjan Singh ve aynı birimin eski başkan yardımcısı Detelina Subeva hakkında iddianame hazırladı.

Eski Mozambik Maliye Bakanı da gözaltında

Aynı davayla bağlantılı olarak Mozambik eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın 29 Aralık'ta Güney Afrika'da, bir diğer kişiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, eski banka yöneticilerinin, 2013-2016 yılları arasında Mozambik Hükümeti'nin garantör olduğu marina ve kıyı ıslahı projeleri için yatırımcılardan 2 milyar dolardan fazla para topladıkları öne sürüldü.

Krediler, Mozambik'i borç batağına sürükledi

Mozambik'e kredi olarak verilen bu paraların yabancı bağışçılardan gizlendiği ve projelerin kişi başına düşen 417 dolarlık gelirle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik'i borç batağına sürüklediği ifade ediliyor.

Bankacıların bu paraların 200 milyon dolarını kendileri aldıkları ve bir kısmını Mozambikli yetkililere rüşvet olarak verdikleri belirtiliyor.

İddianamade, yöneticilerin iç denetim mekanizmalarını aşarak bankayı "kandırdığı" belirtildi. Bu nedenle iddianamede Credit Suisse'e yönelik bir suçlama yer almadı.