76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book
76. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 3 dalda ödül kazanan "Green Book" (Yeşil Rehber) adlı film damga vurdu.
Altın Küre ödülleri, her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından veriliyor.
Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olduğu ödüller aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak kabul ediliyor.
"Green Book" (Yeşil Rehber); En iyi Müzikal/Komedi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı.
Film, 1960'lı yıllarda ABD'nin güneyinde bir tura çıkan ünlü bir siyah piyanistle ve onun şoförünün öyküsünü anlatıyor.
Bohamian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar da ikişer Altın Küre kazandılar.
Ödüle layık görülen filmler
- En İyi Film (Drama): Bomanian Rhapsody
- En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book
- En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife
- En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice
- En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
- En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma
- En İyi Senaryo: Green Book
- En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)
- En İyi Yabancı Film: Roma
Televizyon dalında ödüle layık görülenler
- En İyi TV dizisi (Drama): The Americans
- En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method
- En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Clarkson - Sharp Objects