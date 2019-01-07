Gabon'da darbe girişimi: Hükümet darbenin engellendiğini söylüyor

Telif hakkı GABON DEVLET TELEVIZYONU Image caption Devlet televizyonunda darbe bildirisi okuyan askerler

Gabon hükümet sözcüsü bu sabaha karşı genç subayların başlattığı darbe girişiminin kontrol altına alındığını söyledi.

Sözcü Guy-Bertrand Mapangou BBC'ye darbecilerden 4 kişinin tutuklandığını 5. bir subayın da arandığını kaydetti.

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da genç subaylar, Bongo ailesinin 50 yıllık iktidarına son verdiklerini açıklamışlardı.

Ulusal radyo istasyonunu sabaha karşı yerel saatle 04:30'da ele geçiren subaylar kısa bir bildiri ile "Ulusal Restorasyon Konseyi" kurduklarını ve "demokrasiyi inşa amacıyla" darbe yaptıklarını söylemişlerdi.

Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo iktidarı 2009 yılında hile iddiaları ve şiddetle gölgelenen bir seçimle babasından devralmıştı.

Başkent Libreville'in sokaklarında tanklar ve zırhlı askeri araçlar görüldüğü bildiriliyor.

Ali Bongo ülke dışındaydı

Devrilen devlet başkanı Ali Bongo ise iki aydır ülke dışında.

Ekim ayında felç geçirdiği söylenen Bongo o tarihden bu yana Fas'da tedavi altında.

Telif hakkı Reuters Image caption Devlet Başkanı Ali Bongo iki aydır ülke dışındaydı.

Yılbaşında sağlığıyla ilgili söylentileri yatıştırmak için televizyona çıkan Ali Bongo iyi olduğunu söylemişti.

Bu sabahki darbe girişimi bildirisinde bu görüntülerin devlet başkanı Bongo'nun ülke yönetiminin sorumluluğunu yeniden yüklenebileceği konusundaki kuşkuları daha da kuvvetlendirdiği kaydedilmişti.

Kendisini 'Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi' diye adlandıran darbeci subaylar grubunun lideriTeğmen Kelly Ondo Obiang radyoda okuduğu bildiride gençleri 'kaderlerini kendi ellerine almaları' çağrısı da yapmıştı.

BBC muhabiri Firmain Eric Mbadinga ordunun ve bilhassa da Bongo ailesinin bölgesinden gelen subayların ağırlıkta olduğu başkanlık muhafızlarının Bongo ailesine çok sadık bilindiğini,bu nedenle darbe girişiminin büyük sürpriz olduğunu söyledi.

ABD askerleri var

ABD Başkanı Donald Trump, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şiddet olayları yaşanabileceği kaygısıyla bölgedeki Amerikan vatandaşlarını koruma amacıyla Gabon'a asker konuşlandırmıştı.