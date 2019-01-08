Kuzey Kore lideri zırhlı treniyle Çin'e gitti, 'ABD'yle yeni zirve' gündemde

Telif hakkı EPA Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine özel treniyle Pekin'e gitti.

Pazartesi günü Kim'in, zırhlı treniyle Çin'e hareket ettiği yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Çin ve Kuzey Kore medyalarındaki haberlerle ziyaret doğrulanmış oldu.

Kuzey Kore medyası, Perşembe gününe kadar Çin'de kalacak Kim Jong-un'a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju'nun da eşlik ettiğini duyurdu.

Kim Jong-un, Şi Cinping ile 4. kez bir araya gelecek.

Daha önceki üç buluşmanın ikisi, Kim Jong-un'un Güney Kore ve ABD liderleriyle tarihi görüşmeleri öncesiydi. Bu nedenle Kuzey Kore liderinin Çin gezisi, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir görüşmeye hazırlandığı yönündeki spekülasyonların artmasına neden oldu.

Çin ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmede, ortak stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunacakları bildiriliyor.

Kim Jong-un, Kuzey Kore lideri olduktan sonra ilk 6 yıl Çin'e gitmemiş, geçen yıl ise bu ülkeyi kamuoyuna daha önce açıklanmadan 3 kez ziyaret etmişti.

Güney Kore ise Kim Jong-un'un Çin gezisinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine katkıda bulunmasını umduğunu açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin'i ilk kez Mart 2018'de ziyaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişlerdi.

İki lider bu görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırma sözü verseler de, bu konuda somut bir adım atılmadı.

Trump Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile "iyi bir diyalog" yürüttüklerini ancak Pyongyang'a yönelik yaptırımları kaldırmayacaklarını söylemişti.

Kim Jong-un ise yılbaşında yaptığı konuşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kendisinin de istediğini vurgulamış ancak ABD'nin yaptırımları kaldırmaması halinde farklı bir politika izleyeceği uyarısında bulunmuştu.