Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır

Telif hakkı AFP Image caption Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

İngiliz Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'daki temaslarını değerlendirdi. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesini ve Suriye'deki Amerikan üslerinin Türkiye'ye devredilmesini istemesini, "ABD'nin sıradışı bir şekilde hor görülmesi" olarak yorumladı.

Times'taki haber, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor. Haberin başlığı, "Erdoğan, ABD'yi hor görmesinin ardından Kürtlere saldırmaya hazır".

Haberde John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme planını tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Bolton'ın Ankara'ya gitmeden önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın ise Türkiye'yi öfkelendirdiği vurgulanıyor.

Bolton, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesine bağlı" demiş ve Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu mesajı kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir'' ifadelerini kullanmıştı.

'Erdoğan, çok meşgul olduğu bahanesiyle Bolton'la görüşmedi'

Times'taki haberde şu satırlar yer alıyor:

"Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG mevzilerine yönelik askeri harekatı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşamada, Bolton'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Daha sonra da çok meşgul olduğu bahanesiyle Amerikalı ziyaretçiyle görüşmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" demiş, çok ciddi bir yanlış yaptığını belirttiği Bolton'ın muhatabının Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın olduğunu söylemiş, "Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye (Bolton'la görüşmeye) şu anda gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption John Bolton ve İbrahim Kalın

Times'taki haberde normal şartlarda ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye gezisinde Cumhrubaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etmesinin beklendiği yorumu yapılıyor.

Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılmasıyla noktalanıyor:

@fahrettinaltun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin U.S. National Security Adviser @AmbJohnBolton held talks with his Turkish counterpart @ikalin1 at the Presidential Complex in Ankara today.



I hope that he got a taste of the world famous Turkish hospitality during his visit. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Ocak 2019

Fahrettin Altun, Bolton'a atıfla, "Umarım kendisi ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" demişti.

Times, "alaycı" bulduğu Altun'un tweeti için "Bolton'a yönelik bir başka hakaret" yorumunda bulunuyor.