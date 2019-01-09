Telif hakkı Christophe Dettinger

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in Cumartesi günkü protestolarında bir polis memurunu yumrukladıktan sonra teslim olan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için internette 114 bin Euro toplandı.

Hükümetin tepkisi üzerine internet üzerinden başlatılan kampanyaya son verildi.

2007 ve 2008'de Fransa Hafif Ağırsiklet Box Şampiyonu olan ve 2013'te boksu bıraktıktan sonra memur olarak çalışmaya başlayan Dettinger'in bir köprü üzerinde polis memurunu yumruklarken çekilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

"İçimde halkın öfkesini taşıyorum" diyen Dettinger, polisin eşi ve bir arkadaşına gözyaşartıcı gaz sıkmasına tepki olarak kendisini savunduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

Kampanyada toplanan paraların Pazartesi günü polise teslim olan Dettinger'in savunma masrafları için kullanılacağı açıklandı.

'Kampanya polise mukavemeti özendiriyor'

Birçok bakan, Dettinger'e tepki göstermiş, kampanyaya bağışta bulunanların şiddete 'alanen destek verdiğini' öne sürmüştü.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, "akıl almaz" dediği kampanya için "Bu insanlar çocuklarına nasıl şiddetin çözüm olduğunu söyleyebilir?" derken Dijital Ekonomi Bakanı Mounir Mahjoubi Twitter mesajında "Anlaşılan polis memuruna vurmak para getiriyor. Paranın nefret ve şiddete katkıda bulunması iğrenç" diye yazdı.

Polis memurları sendikası da kampanyanın polise karşı şiddeti özendirdiğini savundu.

'Hükümete duyulan nefretin göstergesi'

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sebastien Chenu ise "Bağışlar, hükümete duyulan nefretin göstergesi" dedi.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 17 Kasım'da akaryakıt vergisine getirilen artışa tepki olarak başlayan gösterileri ülke çapında hükümeti protesto eylemlerine dönüşmüştü.

Cumartesi günkü son gösteriye 50 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.