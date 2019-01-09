Güney Kore'de porno sitesi kurucusuna dört yıl hapis cezası

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Soranet gibi porno sitelerinin gizli kamera kayıtlarını protesto eden kadınlar sokaklara dökülmüştü.

Güney Kore'nin en büyük porno sitelerinden birinin kurucu ortağına dört yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Song soyadlı kadını 'müstehcen malzemelerin dağıtımına yardım ve yataklıktan' suçlu bulundu.

Soranet adlı porno sitesinin bir milyondan fazla kullanıcısı vardı. Sitede çoğu gizli kamera görüntülerinden oluşan ve görüntülerdeki kadınların rızaları olmadan yayınlanan binlerce yasadışı video vardı.

Güney Kore'de porno video üretip yaymak suç sayılıyor.

Soranet, halkın tepkileri üzerine kapatıldı.

Geçen yaz Güney Kore'de kadınlar yasadışı pornoya karşı hükümetin harekete geçmesi için sokaklarda protesto gösterileri düzenledi.

Mahkeme Song'a 1.25 milyon dolar para cezası da verdi ve 80 saatlik cinsel şiddet karşıtı eğitim alması kararlaştırıldı.

Suçlamaları reddetti

Korea Herald gazetesinin haberine göre 1999-2016 yıllarında ülke dışındaki sunucularla işletilen porno sitesini, 45 yaşındaki Song'un yanı sıra, aralarında kocasının da olduğu dört kişi yönetiyordu.

Song, polisin site hakkında inceleme başlattığı 2015 yılında Yeni Zelanda'ya kaçtı ama pasaportu iptal edilince Güney Kore'ye dönmek zorunda bırakıldı.

Suçlamaları reddeden Song internet sitesinden kocası ve bir başka çiftin sorumlu olduğunu iddia eteti.

Yabancı ülke pasaportları bulunan diğer üç kişiden hala aranıyor.

İnternet sitesi, çoğu tuvaletlere, mağazaların kıyafet deneme odalarına yerleştirilen gizli kameralar veya eski sevgililerin intikam için siteye gönderdiği videolardan oluşuyordu.

Videolardaki kadınlardan bazıları intihar etmişti.