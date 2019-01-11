ABD askerleri Irak - Suriye sınırında IŞİD'e karşı savaşı nasıl yürütüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı aldı.

Trump, Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından IŞİD'e karşı zafer ilan etti.

Ancak bu karar hem ülke içinde hem de bölgede tartışma yarattı.

BBC de özel izinle Irak'ın Suriye sınırındaki bir Amerikan üssüne gitti, IŞİD'in yenilip yenilmediğini araştırdı.

BBC'nin konuştuğu Iraklı ordu yetkilileri IŞİD'e karşı savaşın henüz bitmediğini söyleyerek, çekilme kararına karşı çıkıyor.

İran destekli Şii milis güçleri ise Amerikan askerlerinin Irak'tan da gitme vaktinin geldiği kanısında…