Yemen'de insansız hava aracı saldırısı görüntülendi

Yemen'de hükümete ait bir aseri üsse, Husi isyanacılar tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında altı askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA, ülkenin güneyindeki Lahj bölgesinde yer alan el Anad askeri üssünde, üst düzey subayların yetkililerin katıldığı bir resmi geçit töreni sırasında infilak etti.

Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Salih El Zindani ve Lahj Valisi Ahmed el Türki'nin de yaralananlar arasında olduğu belirtildi.

Husilere ait bir televizyon kanalı, isyancıların hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yetkililerini hedef aldığını syöledi.