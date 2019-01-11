Üzerinde 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Telif hakkı FACEBOOK

Avustralya'nın Queensland eyaletinde üzerinde 500'den fazla kene bulunan hasta bir piton yılanı kurtarıldı.

Bir evin arka bahçesindeki havuzda yakalanan yılan, yaban hayvanların tedavi edildiği bir kliniğe götürüldü.

Kenelerinden arındırılan yılanın iyileşmesinin zaman alacağı açıklandı.

'Keneleri boğmak için havuza girdi'

Hayvanı yakalayan Tony Harrison adlı görevli BBC'ye, Nike adını verdiği yılanın keneleri boğmak için havuza girdiğini tahmin ettiğini söyledi.

Harrison "Hayvan şüphesiz çok acı çekiyordu. Vücudunun her yeri kenelerle kaplıydı ve yüzü şişmişti. Kolumun altında sanki bir misket torbası taşıyordum" dedi.

Telif hakkı FACEBOOK

Queensland Üniversitesi'nden Dr. Bryan Fry, yaban hayatında yılanlarda az sayıda kene ve parazitlerin görüldüğünü ancak bu kadar çok kenenin aşırı sıcak ya da kuraklıktan kaynaklanan başka bir hastalığa işaret ettiğini belirtti.

Fry, "Hayvanın çok hasta olduğu için doğal savunma mekanizmasını harekete geçiremediği anlaşılıyor. Yakalanıp tedavi edilmeseydi, bu şekilde yaşayamazdı" dedi.