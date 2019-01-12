Paris'in merkezindeki bir fırında patlama meydana geldi, yaralılar var
Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama meydana geldi.
Dünyaca ünlü Paris Opera Binası ve ünlü alışveriş merkezleri Galeries Lafayette ve Printemps'in bulunduğu 9'uncu bölgedeki patlamanın ardından söz konusu fırında yangın çıktı.
Apartmanın giriş katı tamamen harap oldu, patlama çevre binalardan da duyuldu.
Patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Polis 9 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
Polis, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini kaydediyor.
Olay yerinden geçilen fotoğraflarda patlama sonucu fırının bulunduğu apartmandaki evlerin ve sokaktaki araçların da ağır hasar gördüğü görülüyor.
Ayrıntılar birazdan...