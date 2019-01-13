ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ile anlaşma konusunda iyimserim

Telif hakkı Reuters Image caption Mike Pompeo Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al-Nahyan ile de görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de YPG'yi korumak için Türkiye ile bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Pompeo, IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerin terörist olmadığını da ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinin ardından konuşan Pompeo, "Ülkelerini teröristlerden korumak Türk halkının ve Erdoğan'ın hakkıdır. Öte yandan bizimle birlikte savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamasının ardından Pompeo Orta Doğu turuna çıkarak partnerleriyle ABD'nin yeni Suriye politikasını görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefon görüşmelerinden de bahseden Pompeo, "Çok sayıda detay üzerine daha çalışmak gerekiyor ama iyi bir sonuç elde etme konusunda umutluyum" diye konuştu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Amerikan askerleri çekiliyor: BBC Irak'taki üste

Analiz: ABD İran'a karşı birleşik cephe istiyor

Barbara Plett Usher, BBC News, Riyad

Pompeo'nun Orta Doğu turuna damga vuran şey Amerika'nın Kürt müttefikleri hakkında Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlık oldu.

Pompeo İran'ı dengelemeye odaklanmak istiyor. İstikrarsızlaştırıcı aktivite olarak tanımladığı İran faaliyetlerine karşı birleşik bir Arap cephesi kurmak istiyor ve bunun için Suudi Arabistan kilit öneme sahip.

Fakat Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi iki ülke arasındaki ilişkileri etkiledi. Üst düzey bir ABD yetkilisi Amerikalıların Suudilerden konsoloslukta yaşanan olaylara karşı daha ikna edici bir açıklama ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Pompeo Suudi yetkililerle görüşmelerinde bu konuyu da gündeme getirecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bu hafta konuyu görüşmek için Türkiye'ye gitmiş, fakat Ankara'daki temasları bir gün öncesinde İsrail'de yaptığı "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddetmesinin ardında da bu açıklamanın olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan Bolton dün de ABD çekildikten sonra Suriye'deki Kürtlerin korunması için Rusya ile de görüşebileceklerini söyledi.