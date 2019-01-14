Trump: Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 20 millik (32 kilometre) bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini söyledi.
ABD Başkanı'nın Twitter'daki açıklamaları şöyle;
"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.
Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.
ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"
İbrahim Kalın'dan yanıt: Suriyeli Kürtleri PKK, PYD ve YPG'yle bir tutmak vahim hata
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, yine Twitter'da, Trump'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terör örgütleri listesindeki PKK ve Suriye kolu PYD/YPG'yle bir tutmak vahim bir hata olur. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve tüm diğer Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağız." dedi.
Kalın mesajına "Teröristler, ortaklarınız ve müttefikleriniz olamaz. Türkiye ABD'nin stratejik ortaklığına uymasını terörist propagandayla gölgelenmemisini istiyor. DAESH, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- IŞİD karşıtı koalisyon: Suriye'den çekilme süreci başladı, takvim vermeyeceğiz
- WSJ: Pentagon, Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor
- Pompeo: Suriye'den İran postallarını çıkartacağız
- Pompeo: Erdoğan Kürtler konusundaki hassasiyetimizi anlıyor
- Times: Orta Doğu'daki en tuhaf dostluk, ABD'nin YPG'yle askeri ittifakı
- ABD ile restleşmeden sonra Türkiye'nin seçenekleri neler?
- Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır
- Bolton, Türkiye'nin 'Suriye harekâtı her an başlayabilir' mesajıyla Ankara'dan ayrıldı
- Bolton'ın Ankara ziyareti öncesi ABD ile Türkiye arasında gerginlik