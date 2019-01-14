Telif hakkı EPA Image caption ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yle ilgili olarak attığı son tweetlerin, ülkesinin daha önceki talepleriyle tutarlı olduğunu ve Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmeye yönelik planlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Suriye'de Kürtler, Türkler ve diğerleri için "güvenli bir sınıra" önem verdiğini belirtti.

Pompeo, Trump yönetiminin tutarlı bir şekilde "Türklerin Kürtlerin peşinden gitmemesi" talebinde bulunduğunu kaydetti.

Amerikalı bakan, Trump'ın Türkiye'yi "ekonomik yıkımla" tehdit etmesine ilişkin bir soruya yanıtında ise tweeetle "yaptırımların kastedildiğini düşündüğünü" belirterek, "Bunu ona sormalısınız" dedi.

Pompeo ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu herkesin hesap vereceğine söz verdiklerini aktardı.

Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed ile görüşmesinde, aylardır gözaltında tutulan ve işkence gördükleri iddia edilen insan hakları savunucularını da gündeme getirdiğini söyledi.

'Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını söylemiş. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini istemişti.

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Trump, tweetinde ayrıca bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

Trump'ın Twitter'daki açıklamalarında şu ifadeler de vardı:

"ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

Çavuşoğlu: Hiçbir tehditten korkmayız, pabuç bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Trump'a yanıtında "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı söyledik" dedi ve ve şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun o zorluğu bertaraf için ne gerekiyorsa yaparız. Bir tarafta terör tehdidi, diğer tarafta ekonomik tehdit varsa, ikisinden birini seç denirse, bizim millet aç kalırım, boyun eğmem der ve bu tehdidi bertaraf etmek için ne gerekiyorsa yaparız.

"Trump'ın açıklamasını ve kullandığın dilin o kısmını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin hak ettiği saygı ve muameleyi herkes göstermeli."

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ABD Başkanı Trump, geçen ay YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki bölgelerde bulunan ABD askerlerinin derhal geri çekilmesi emrini vermişti.

Daha sonra çekilme sürecinin zamana yayılacağı açıklanmıştı.

Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kadar ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor.