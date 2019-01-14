Kanadalı hava kontrolörlerinden hükümetleri kapanan ABD'li meslektaşlarına dayanışma pizzası

Telif hakkı PWM ATCT/Facebook Image caption Portland-Maine'deki hava trafik kontrolörleri, Moncton'daki meslektaşlarının gönderdiği pizzaları yiyor.

Kanadalı hava trafik kontrolörleri, federal hükümetin kapalı olmasına rağmen çalışmak zorunda olan ABD'deki meslektaşlarına dayanışma amacıyla 49 kontrol merkezine 300'den fazla pizza gönderdi.

Kanadalı Hava Trafik Kontrol Derneği, birkaç kontrolörün kendi aralarında para toplama şeklinde başlattığı girişimin tüm sektöre yayılan bir dayanışmaya dönüştüğünü açıkladı.

Dernek Başkanı Peter Duffy, Kanadalı, sınırın ötesinde Alaska'daki meslektaşlarına, onları unutmadıklarını göstermek üzere başlattıkları bu girişimi "gerçek bir taban hareketi" olarak niteledi.

Peter Duffy, "Onları, er gün telefonda konuştukları için iş arkadaşları olarak görüyorlar ve 'Hadi onlara pizza gönderelim' diye öneride bulundular" dedi.

Duffy, Kanadalıların Amerikalı meslektaşlarını desteklemeye devam edeceğini ve hükümetin kapanması sürecinin bir an önce sona ermesi yönündeki çağrılarına katıldıklarını belirtti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kamu çalışanları hükümetin kapanmasını protesto ediyor.

ABD'de hükümet 24 gündür kapalı ve 800 bin kamu çalışanı bu durumda etkileniyor.

Hava trafik kontrolörlerinin de dahil olduğu kilit noktalardaki 450 bin kamu çalışanı iş bırakamayıp, ücretlerini alamadan çalışmaya devam etmek zorundalar.

ABD'de hükümet neden kapandı?

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar yapılması için ek ödenek içermediği takdirde bütçeye onay vermeyi reddediyor.

Demokratlar, Trump'ın 5,7 milyar dolarlık ek ödenek talebini reddediyor.

Bütçe konusunda anlaşmaya varılmadığı için federal hükümet birimlerinin yaklaşık yüzde 25'i devre dışı kalmış durumda.

Bu durumdan etkilenen kamu çalışanları Cuma günü maaşlarını alamadı.

Maaşlarını alamayanlar arasında cezaevi personeli, havaalanı çalışanları ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanları da var.