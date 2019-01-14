ABD'de ödül sezonu son sürat devam ediyor.

Şubat ayının sonunda verilmesi beklenen Akademi Ödülleri'ne geri sayım başlamışken dağıtılan ödüller Oscar heykelciklerini kimin kucaklayacağı konusunda ipucu veriyor.

24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, Pazar günü ABD'nin California eyaletinde yer alan Santa Monica'da dağıtıldı.

En iyi film kategorisinde Roma filmi ile ödülü kazanan filmin yazarı ve yönetmeni Alfonso Cuarón, "Burada bulunan Meksikalılar bazen gösterildikleri kadar kötü insanlar değil" yorumunu yaptı.

Cuarón, en iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerini de kucakladı.

Roma filmi 1970'ler Meksikası'nda başkent Mexico City'de üst orta sınıf bir ailenin evinde hizmetçilik yapan yerli bir kadının hikayesini anlatıyor.

En iyi kadın oyuncu ödülünü The Wife filminden Glenn Close ve Bir Yıldız Doğuyor filminden Lady Gaga paylaştı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Vice filmi ile Christian Bale kazandı.

Bale, Vice'da 2001-2009 yılları arasında ABD'de başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'yi canlandırıyor.

Cheney, Irak ve Afganistan savaşlarının gerekliliğini savunan bir siyasetçiydi.

Bale, ödülü kazandığı konuşmasında, "Sanırım bizi komedi kategorisine koydular, değil mi? Halbuki bu bir komedi değil, trajedi" dedi.

En İyi Film

Roma

En İyi Yönetmen

Alfonso Cuarón - Roma

En İyi Kadın Oyuncu

Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor)

Glenn Close (The Wife)

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale - Vice

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Yeşil Rehber)

En iyi bilimkurgu-korku filmi

Sessiz Bir Yer

En iyi animasyon

Örümcek Adam - Örümcek Evreninde

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Regina King - If Beale Street Could Talk

En İyi Orijinal Senaryo

Paul Schrader - First Reformed

En İyi Uyarlama Senaryo

Barry Jenkins - If Beale Street Could Talk

En İyi Görüntü Yönetimi

Alfonso Cuarón - Roma

En İyi Kurgu

Tom Cross - First Man

En İyi Kostüm Tasarımı

Ruth Carter - Black Panther

En İyi Saç ve Makyaj

Vice

En İyi Görsel Efekt

Black Panther

En İyi Aksiyon Filmi

Mission: Impossible - Fallout

En İyi Komedi Film

Crazy Rich Asians

Komedi Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale - Vice

Komedi Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu

Olivia Colman - The Favourite

Yabancı Dilde En İyi Film

Roma

En İyi Şarkı

Shallow - Bir Yıldız Doğuyor