ABD'de ödül sezonu son sürat devam ediyor.
Şubat ayının sonunda verilmesi beklenen Akademi Ödülleri'ne geri sayım başlamışken dağıtılan ödüller Oscar heykelciklerini kimin kucaklayacağı konusunda ipucu veriyor.
24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, Pazar günü ABD'nin California eyaletinde yer alan Santa Monica'da dağıtıldı.
En iyi film kategorisinde Roma filmi ile ödülü kazanan filmin yazarı ve yönetmeni Alfonso Cuarón, "Burada bulunan Meksikalılar bazen gösterildikleri kadar kötü insanlar değil" yorumunu yaptı.
Cuarón, en iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerini de kucakladı.
Roma filmi 1970'ler Meksikası'nda başkent Mexico City'de üst orta sınıf bir ailenin evinde hizmetçilik yapan yerli bir kadının hikayesini anlatıyor.
En iyi kadın oyuncu ödülünü The Wife filminden Glenn Close ve Bir Yıldız Doğuyor filminden Lady Gaga paylaştı.
En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Vice filmi ile Christian Bale kazandı.
Bale, Vice'da 2001-2009 yılları arasında ABD'de başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'yi canlandırıyor.
Cheney, Irak ve Afganistan savaşlarının gerekliliğini savunan bir siyasetçiydi.
Bale, ödülü kazandığı konuşmasında, "Sanırım bizi komedi kategorisine koydular, değil mi? Halbuki bu bir komedi değil, trajedi" dedi.
En İyi Film
Roma
En İyi Yönetmen
Alfonso Cuarón - Roma
En İyi Kadın Oyuncu
Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor)
Glenn Close (The Wife)
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale - Vice
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali (Yeşil Rehber)
En iyi bilimkurgu-korku filmi
Sessiz Bir Yer
En iyi animasyon
Örümcek Adam - Örümcek Evreninde
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Regina King - If Beale Street Could Talk
En İyi Orijinal Senaryo
Paul Schrader - First Reformed
En İyi Uyarlama Senaryo
Barry Jenkins - If Beale Street Could Talk
En İyi Görüntü Yönetimi
Alfonso Cuarón - Roma
En İyi Kurgu
Tom Cross - First Man
En İyi Kostüm Tasarımı
Ruth Carter - Black Panther
En İyi Saç ve Makyaj
Vice
En İyi Görsel Efekt
Black Panther
En İyi Aksiyon Filmi
Mission: Impossible - Fallout
En İyi Komedi Film
Crazy Rich Asians
Komedi Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale - Vice
Komedi Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu
Olivia Colman - The Favourite
Yabancı Dilde En İyi Film
Roma
En İyi Şarkı
Shallow - Bir Yıldız Doğuyor