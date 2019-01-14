Trump: Hiçbir zaman Rusya için çalışmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Rusya için hiçbir zaman çalışmadığını" söyledi.

Trump, geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlerdeki iddialara ilişkin bir soruyu cevap verdi.

ABD lideri, bir gazetecinin Rusya için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna, "Bunu sorman bile büyük bir rezalet, çünkü bu kocaman bir aldatmaca" yanıtını verdi.

New York Times gazetesi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin gizli bir soruşturma yürüttüğünü öne sürmüştü.

Beyaz Saray, New York Times'ın bu haberini kınadı.

Gazete, yetkililerin, Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında Rusya ile ilişkilerinden derin şüphe duyduklarını, ancak bu tür bir soruşturmanın hassasiyeti ve ağırlığı nedeniyle o dönem bundan kaçındıklarını belirtti.

Ancak Trump'ın 2017 yılında FBI Direktörü James Comey'yi kovmasının ardından şüphelerinin arttığı ve soruşturmanın başlatıldığı iddia edildi.

Gazeteye göre soruşturmayı halihazırda 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın karışıp karışmadığı araştırmasının başında olan özel yetkili savcı Robert Mueller yürüttü.

'Çok fazla yalan haber var.'

Washington Post gazetesi ise hafta sonu yaptığı haberinde Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin kaydını tutan çevirmenin notlarına el koyduğunu iddia etti.

Gazete, Trump'ın kendi çevirmenine 2017'de Almanya'da gerçekleşen G20 zirvesi sırasında iki liderin görüşmesine dair hiçbir şekilde detay paylaşmaması emri verdiğini aktardı.

Trump bu konuyla ilgili olarak da, "Çok fazla yalan haber var. Bu çok iyi bir toplantıydı. Çok başarılı bir toplantıydı" dedi.