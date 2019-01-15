Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otel saldırısını Eş Şebab üstlendi

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansına konuşan hastane kaynakları bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı cihatçı örgüt Eş Şebab üstlendi. Örgütün askeri operasyonlar sözcüsü Abdiasis Abu Musab, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon sürüyor" dedi.

Kenya Emniyet Müdürü Joseph Boinnet, binanın içinde halen silahlı saldırganlar olabileceğini ve polisin de bu yöndeki operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, dört silahlı saldırganın hâlâ içerde olduğunu söylüyor.

Polis, DusitD2 Oteli'ni ve çevresini kordon altına aldı.

Kompleksin önünde alev alan üç araç da itfaiye çalışanları tarafından söndürüldü.

Bacağından yaralanan bir kadın dışarı çıkarıldı.

Dışarı çıkarılan diğer üç kişinin de yaralı olduğu görüldü.

'Masalarının altında saklananlar var'

Bazı çalışanların ofislerin camlarına tırmandığı görüldü. Reuters haber ajansına konuşan bazı çalışanlar, halen masalarının altında saklanan pek çok iş arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Polisler binadan koşarak çıkarken bir yetkilinin, "Tuvalette el bombası var" şeklinde bağırdığı duyuldu.

Eş Şebab'ın 2013 yılında Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği saldırıda da 60'dan fazla kişi ölmüştü.

Telif hakkı Reuters

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansına konuşan hastane kaynakları bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı cihatçı örgüt Eş Şebab üstlendi. Örgütün askeri operasyonlar sözcüsü Abdiasis Abu Musab, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon sürüyor" dedi.

Kenya Emniyet Müdürü Joseph Boinnet, binanın içinde halen silahlı saldırganlar olabileceğini ve polisin de bu yöndeki operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, dört silahlı saldırganın hâlâ içerde olduğunu söylüyor.

Polis, DusitD2 Oteli'ni ve çevresini kordon altına aldı.

Kompleksin önünde alev alan üç araç da itfaiye çalışanları tarafından söndürüldü.

Bacağından yaralanan bir kadın dışarı çıkarıldı.

Dışarı çıkarılan diğer üç kişinin de yaralı olduğu görüldü.

Telif hakkı AFP

'Masalarının altında saklananlar var'

Bazı çalışanların ofislerin camlarına tırmandığı görüldü. Reuters haber ajansına konuşan bazı çalışanlar, halen masalarının altında saklanan pek çok iş arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Polisler binadan koşarak çıkarken bir yetkilinin, "Tuvalette el bombası var" şeklinde bağırdığı duyuldu.

Eş Şebab'ın 2013 yılında Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği saldırıda da 60'dan fazla kişi ölmüştü.