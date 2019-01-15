Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekse yönelik saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, 4 kişi oldukları bildirilen saldırganların yakalanması için otelde operasyon başlattı.

Saldırıyı üstlenen Eş Şebab örgütünün askeri operasyonlar sözcüsü Abdiasis Abu Musab, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon sürüyor" dedi.

Emniyet Müdürü Joseph Boinnet ise binanın içinde halen silahlı saldırganlar olabileceğini ve polisin operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otel saldırısını Eş Şebab üstlendi