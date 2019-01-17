İngiltere basını: May güvenoyu aldı ama hala Brexit çıkmazında

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İngiltere basını, Başbakan Theresa May'in güvenoylamasını az farkla kazanmasının ardından vakit kaybetmeden diğer partilere Brexit konusunda izlenecek yöntem için görüşmeler yapmayı teklif ettiğini, ancak hem kendi partisinde hem de muhalefet nezdinde işinin zor olduğunu yazıyor.

Guardian'daki habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May anlaşmasız Brexit'i olasılığını tamamen dışlamadan başbakan ile masaya oturmayacağını söyledi.

Gazete, İşçi Partisi'nin Brexit anlaşmasına gümrük birliğinin kabul edilmesi, ortak pazarla yakın bir ilişkinin kurulması ve işçilerle tüketicilerin daha fazla koruyan önlemler alınması durumunda destek verecek.

Ancak, Muhafazakâr Parti'deki Brexit yanlılarının May'e, gümrük birliği konusundaki tutumdan ödün verilmesi halinde partide ciddi bir bölünme, hatta kalıcı bir kopuş yaşanacağı uyarısı yapmasından sonra, Başbakanlık kaynaklarının gümrük birliği konusunda taviz fikrini reddettiklerini söylüyor.

Ayrıca habere göre, İşçi Partisi'nin yanı sıra Liberal Demokratlarve İskoç Ulusal Partisi'nin de anlaşmasız Brexit'in masadan kaldırılmasını istiyor.

'Önce ülkenin çıkarlarını düşünmeli'

Konuyu başyazılarından birinde ele alan Financial Times da "May'in Brexit sürecini düzeltmesi için öncelikle ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerektiğini" ve "anlaşmasız Brexit'in yaratacağı kaostan kaçınmak için partiler üstü bir yaklaşımın gerektiğini" söylüyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

May'in bu çabalarından sonuç alamaması ihtimali var. Aslında, milletvekilleri hiçbir şey yapmayarak felaket bir anlaşmasız Brexit'i onaylamış olacaklar. Bu noktada, tüm seçeneklerin tüketildiği yerde ikinci bir referandum kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Bir başka referandumun bölücü olacağına şüphe yok. Hatta bu oylama, ilk referandumdaki AB'den ayrılma iradesini doğrulayabilir. Ancak Westminster'da devam eden çıkmazdansa, halka geri dönmenin zamanı çoktan gelmiş olabilir."

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'Corbyn herkesin zamanını harcadı'

Times ise, başyazısında erken seçim talep eden İşçi Partisi'ne yükleniyor. Hiçbir partinin erken seçimi tek başına iktidar olabilecek çoğunlukla kazanacakmış gibi görünmediğini söyleyen gazete, bu parlamentoda geliştirilecek bir Brexit planından başka çare olmadığını söylüyor. Gazete bu da olmazsa, iki seçenek kalacağını söylüyor;

"Bunlardan biri anlaşmasız Brexit, diğeri ise yeniden referanduma gitmek. İngiliz siyasetinde son üç yıldır çok fazla konuşuldu ama çok az liderlik gösterildi. Yüksek kalibreli bir muhalefet bu anı kullanabilir ve ülkenin gideceği yönü şekillendirebilirdi. Corbyn bunun yerine, olsa bile hiçbir şeyi çözmeyecek bir erken seçim talep ederek herkesin zamanını harcadı."