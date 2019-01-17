Hollanda Savcılığı: Gazeteci Ans Boersma, Hollanda'nın isteği ile sınır dışı edilmedi

Telif hakkı Ans Boersma Image caption Gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi.

Hollanda Savcılığı, Türkiye'nin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle" sınır dışı ettiğini duyurduğu Ans Boersma'nın iadesinin talep edilmediğini, 'terör zanlısı olmadığını' açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada gazeteci Ans Boersma ile bir grup zanlı hakkında kısa süre önce Türk makamlarından bilgi istendiği, 'Boersma'nın zanlı olarak tespit edildiği ama bunun terör suçu olmadığı' belirtildi.

Boersma dışındaki sayıları açıklanmayan diğer zanlıların 'terör amaçlı suç' nedeniyle soruşturulduğu ifade edildi.

Savcılık sözcüsü, Boersma'nın Perşembe sabahı vardığı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda da gözaltına alınmadığını söyledi.

Hollanda Ulusal Savcılık Bürosu'ndan Hollanda basınına daha önce yapılan açıklamada, "Boersma, Hollanda'nın isteği üzerine sınır dışı veya iade edilmedi" deniyordu.

Savcılık sözcüsü, gazeteci Boersma hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığını söylemedi.

'Altun: Hollanda, El Nusra Cephesi'yle bağlantıları olduğunu söyledi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise gazeteci Ans Boersma'nın, Hollanda polisinden gelen bir istihbarat üzerine, "bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğini kaydetti.

Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Boersma'nın sınır dışı edilmesi Türkiye'deki gazetecilik faaliyetlerinden ötürü değil. Türk yetkililer yakın bir zamanda Hollanda polisinden, Boersma'nın belirli bir terör örgütüyle bağlantılarının olduğuna ilişkin istibarat ve Boersma'nın Türkiye içi ve dışındaki hareketlerine ilişkin bilgi vermesi için talep aldı."

Altun ayrıca, Twitter hesabından attığı İngilizce mesajda "Hollanda, Türkiye'ye, bugün sınır dışı edilen gazetecinin El Nusra Cephesi'yle bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat doğrultusunda hareket ettik ve ihtiyati önlem aldık" dedi.

@fahrettinaltun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra.



We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Ocak 2019

Altun, "Eğer itibarlı bir yabancı hükümetin kurumu size vatandaşlarından birinin terör bağlantısı olduğunu söylerse, işi şansa bırakmazsınız. Hollandalı yetkililer, neden böyle bir sonuca vardıklarını açıklamak durumundalar. İstihbarat kurumlarının itibarlarıyla ilgili yorum yapmayacağız" mesajını da paylaştı.

@fahrettinaltun tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin If a credible foreign gov't agency tells you that one of their citizens has links to terrorism, you don't take any chances.



The Dutch authorities alone are in a position to explain why they arrived at that conclusion. We won't speculate on the credibility of their intelligence. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Ocak 2019

Konu Meclis gündemine taşındı

Hollanda'da hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ise Boersma'nın sınır dışı edilmesini meclis gündemine taşıdı.

İki parti tarafından Dışişleri Bakanı Stef Blok'un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Boersma'nın, sınır dışı edilmesinin gerekçesi soruldu.

Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad (FD) gazetesinin yanısıra Trouw gazetesi ile One World dergisinin Türkiye muhabirliklerini de yapan Boersma, bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli basın kartı verilen Hollandalı gazeteci, dün oturma iznini uzatmak için gittiği Yabancılar Şubesi'nde gözaltına alındı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğin ile İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Çarşamba günü gözaltına alınan Boersma'nın serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulundu.

Geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Ans Boersma, Perşembe sabahı uçakla Hollanda'ya gönderildi.

'Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü'

Het Financieele Dagblad gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada,"Ans, çalışmalarını akıllıca ve sorumlu bir şekilde yaptı. Sınır dışı, basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bir önlem. Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.