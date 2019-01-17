Kolombiya'nın başkenti Bogota'da patlama: En az beş kişi öldü

Telif hakkı AFP Image caption Patlama Bogota'nın güneyinde bir polis akademisi önünde meydana geldi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada en az beş kişi öldü. Patlamanın 'bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu' yaşandığı bildiriliyor.

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın verdiği bilgilere göre patlama, yerel saatle sabah 09.30'da şehrin güneyindeki bir polis akademisinin dışında meydana geldi.

Olayda en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Penalosa, 'terör eylemini kınadığını' söyledi ancak yetkililer henüz patlamanın nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Kolombiya medyası, dokuz yıldır ilk defa bu kadar büyük bir patlama yaşandığını bildiriyor.

Kolombiya Silahlı Kuvvetler'in sağlık biriminden sorumlu yetkili Fanny Contreras, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada 'aracın aniden neredeyse polislere çarparak okula girdiğini, sonra da patlama meydana geldiğini' söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Twitter hesabından "Tüm Kolombiyalılar terörü lanetliyor, teröre karşı mücadelede hepimiz birlik içindeyiz" dedi.