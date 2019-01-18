Times: Putin'in Belgrad'da sıcak karşılanması Batı için uyarı

Telif hakkı Getty Images

Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Sırbistan'a yaptığı ziyareti ele aldığı başyazılardan birinde, Putin'e Belgrad'da sunulan sıcak karşılamanın, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden olması gerektiğini söylüyor.

"Putin'i karşılamak için onbinlerce coşkulu Sırp'ın Belgrad sokaklarına çıkması Avrupa çapında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı." diyen gazete "Balkanlar kendi iç krizlerimizle dolu kıyılarımızdan uzak görünebilir ancak sorunlu bölge hala çözülmemiş gerilimlerin barut fıçısı" ifadelerini kullanıyor.

Times, Putin'in ziyaretinin "bölgenin bir kez daha dünyanın büyük güçlerinin nüfuz için yarıştığı stratejik odak noktası haline geldiğini hatırlatan bir gerilme olduğunu" vurguluyor.

Gazete, bu durumun da İngiltere dahil tüm kıtaya, hem şiddet olaylarının tekrarlanması potansiyeli hem de organize suç ve olası kontrolsüz göç üzerinden tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Yazı şöyle devam ediyor;

"Putin'in sıcak bir şekilde karşılanması, kısmen Rusya ve Sırbistan arasındaki derin kültürel ve dini bağları yansıtıyor. Aynı zamanda Putin'in Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddetmesine gösterilen takdiri de gösteriyor. Belgrad'dan 2008'de bağımsızlığını ilan eden, çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu bu bölgenin statüsü sorununu çözmek, bölgede kalıcı istikrar için anahtar önemde olmaya devam ediyor. Batı, sınır sorunlarını çözmeyi NATO ve AB üyesi olmanın ön şartı olarak koydu. Ancak bu strateji şu ana kadar pek başarılı olamadı. Kosova dışındaki dört eski Yugoslav ülkesi AB adayı. Ancak Sırbistan'ın 2014'te başlayan katılım müzakerelerinde çok az mesafe alındı. Karadağ ise NATO'ya giren tek ülke oldu."

Telif hakkı Reuters

Yunan Parlamentosu Makedonya anlaşmasını onaylamalı

Avrupa'nın sorunun elinde pek fazla koz bulunmaması olduğunu belirten Times, AB'nin kamuoyunun genişleme iştahını kaçıran iç sorulara odaklandığını söylüyor. Aynı zamanda daha önce AB'ye giren bazı ülkelerin bu alanda geriye gitmesine tepki olarak, birliğin hukukun üstünlüğüne daha da odaklanmasının, AB adayları için giriş seviyesinin daha da yükseltilmesiyle sonuçlandığı vurgulanıyor.

Buna karşın, Batı'nın Makedonya, Yunanistan ile yaşadığı isim sorununu aşmasıyla önemli bir kazanım elde ettiğini söyleyen Times, böylece yeni adıyla Kuzey Makedonya için NATO'ya katılma ve AB'yle müzakerelere başlama yolunun açılacağını vurguluyor. Times, Salı günü Yunan Parlamentosu'nda bu konudaki anlaşmanın oylanacağını söylüyor ve yazıya şu uyarıyla son veriyor;

"Anlaşmanın parlamentoda onaylanmaması, etnik azınlıkların ayrılıkçı taleplerini tetikleme riskini beraberinde getiriyor. Bu da bölgede bir domino etkisi yaratabilir. Bu durumdan tek çıkar sağlayacak ise Putin olur."