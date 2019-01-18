Telif hakkı AFP Image caption Boris Johnson'ın Cuma günkü konuşması partisi içinde 'liderliğe oynadığı' yorumlarına neden oldu.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum öncesi kampanyasında "Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk vatandaşının İngiltere'ye göç edeceği" uyarılarıyla da oy toplamıştı. Cuma günkü konuşmasında ise "Türkiye karşıtı ifadeler kullanmadığını" söyleyince, bu iddiası sosyal medyada eski konuşmaları hatırlatılarak yalanlandı.

"Vote Leave" (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Boris Johnson, tartışma yaratan konuşmasını Cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptı.

İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin "liderliğine oynadığı" yorumlarının yapıldığı konuşmasında Boris Johnson'a, 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.

'Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım'

Boris Johnson ise Vote Leave kampanyasında yapılan "Türkiye AB üyesi olursa Türklerin İngiltere'ye göç edecekleri" uyarısıyla ilgili özür dilemesinin gerekli olmadığını, bu yorumları da kendisinin yapmadığını söyledi.

Johnson, "Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

Daha sonra "özür dileyip dilemeyeceği" sorusuna da, "Bu yorumları ben yapmadığıma göre özür de dileyemem" yanıtı verdi.

Ancak bu yorumlardan sonra, Boris Johnson'ın Brexit referandumundan 7 gün önce dönemin başbakanı David Cameron'a, Muhafazakâr siyasetçi Michael Gove ile birlikte kaleme aldığı mektup sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

@ashcowburn tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Boris Johnson claims he didn't say anything about Turkey in the EU referendum campaign. Here's his joint letter with Michael Gove to Downing Street, seven days before the referendum. pic.twitter.com/LNBAaYMVKy — Ashley Cowburn (@ashcowburn) 18 Ocak 2019

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Halk, Türkiye ile ortak sınırlara sahip olmaktan kaçınmanın tek yolunun AB'den ayrılmayı oylamak ve 23 Haziran'da (sınırların) kontrolünü geri almak olduğu sonucuna varacaktır."

Brexit sürecinde Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda "milyonlarca Türk vatandaşının İngiltere'ye göç edeceği" argümanının da referandumun sonucunda etkili olduğu düşünülüyor.

Boris Johnson, Nisan 2016'da da Türkiye'yle ilgili şunları söylemişti:

"Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz."

Boris Johnson, HuffPost/Tele'de yayınlanan bir tartışma programında da "Türkiye'nin AB üyeliğinin de İngiliz halkına referandumla sorulması gerektiğini" söylemişti.

@nedsimons tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Here's Boris during a HuffPost/Tele referendum debate suggesting British public should be given referendum on any Turkish membership of the EU. And that he is 'all in favour' of Turkey joining the EU as long as the UK 'comes out'. (1hr 12mins)https://t.co/jBMWY530mw — Ned Simons (@nedsimons) 18 Ocak 2019

Twitter kullanıcıları Boris Johnson'un Türkiye karşıtı ifadelerini paylaştı.

@paul__johnson tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Boris Johnson June 16, 2016: Writes to Cameron demanding guarantee Turkey will never join EU to prevent Turkish getting visa-free travel rights.



Boris Johnson today: I didn’t say anything about Turkey during referendum campaign pic.twitter.com/jH3Bot6YkC — Paul Johnson (@paul__johnson) 18 Ocak 2019

Guardian gazetesinin editör yardımcısı Paul Johnson, Twitter hesabından "Boris Johnson 16 Haziran 2016'da David Cameron'a mektup yazarak Türklere vizesiz seyahat hakkı verilmemesi için Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olmayacağının garantisini istedi. Bugün ise Boris Johnson, 'Referandum kampanyası boyunca Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demedim" diyor" mesajı paylaştı.

Buzzfeed Avrupa Editörü Alberto Nardelli de benzer hatırlatmayı yine Twitter hesabından yaptı:

@AlbertoNardelli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Boris Johnson said today that he never talked about Turkey during the Brexit referendum campaign.



Just one example of why this is not true: Johnson wrote a letter to Cameron during the campaign demanding he veto Turkey's EU membership https://t.co/aewrJpjrzn — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 18 Ocak 2019

'Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin'

İşçi Partisi milletvekililerinden Chuka Umunna da "Bugün Boris Johnson 2016 referandumunda Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demediğini söyledi. Yine yalan söylediği ortaya çıktı. Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin. Lütfen RT edin ki herkes görsün" yazdı ve Boris Johnson'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumların olduğu video klibi paylaştı.

@ChukaUmunna tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin MUST-WATCH: Earlier today, Boris Johnson claimed that he never spoke about Turkey during the 2016 referendum.



It's yet another lie he's been caught out on. Don't let him get away with lying again. Please RT this so everybody sees it: pic.twitter.com/8R085UmY9r — Chuka Umunna (@ChukaUmunna) 18 Ocak 2019

Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunu AB'den ayrılma yanlıları yüzde 51,89 oyla kazanmıştı.