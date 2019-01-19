Meksika’da ‘benzin çalmak’ için delinen boru hattında patlama: 21 ölü

Telif hakkı AFP/ SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Image caption Patlama Meksika'nın Hidalgo eyaletinde meydana geldi.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde benzin çalmak için delindiği öne sürülen bir boru hattında medyana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Bölge halkının dün akşam bidonlarına benzin doldurmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada 70'den fazla kişi de yaralandı.

Hidalgo Valisi Omar Fayad, yangının gece geç saatlerde kontrol alındığını, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Patlamadan sonra devlete ait Pemex şirketinin boru hatlarının güvenliği için farklı noktalara binlerce deniz piyadesi sevk edildi.

Boru hattına binlerce asker sevk edildi

Olayın ardından ülke genelinde benzin sıkıntısı başgösterdi, yakıt istasyonlarınının önünde kuyruklar oluştu.

Vali Fayad, Twitter mesajında "Bu trajedi bir daha yaşanmasın. Boru hatlarından uzak durun, benzin hırsızlığına ortak olmayın. Bu hem yasa dışı hem de sizin ve ailenizin hayatını tehlikeye sokar" dedi.

Telif hakkı AFP Image caption Yaralıların sevki helikopterlerle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, sabahın erken saatlerinde facianın yaşandığı Tlahuelilpan kasabasına gitti.

Aralık'ta seçilem Obrador, ülke ekonomisine yılda en az 3 milyar dolara mal olan "benzin hırsızlığıyla" mücadele sözü vermişti.

Pemex'in boru hatlarında günde ortalama 42 delik açıldığı belirtiliyor.